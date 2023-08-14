درجة الحرارة في ليبيا مقارنة بالدولة العربية.. أي دولة سجلت أعلى الدرجات اليوم ؟

تشهد العديد من الدول العربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وقد سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد عند 50 درجة.

وفي رصد لدرجات الحرارة في الدول العربية حسب تطبيق accuweather الذي يقدم خدمات التنبؤ بالطقس في جميع أنحاء العالم، وهيئات الأرصاد الجوية في الدول العربية، يتبين أن درجات الحرارة في الدول العربية تراوحت بين 26 و50 درجة

وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة التي سجلت اليوم الاثنين في العواصم العربية:

طرابلس، ليبيا 31

لبنان، بيروت 32

سوريا، دمشق 42

الأردن، عمان 40

العراق، بغداد 50

مصر، القاهرة 36

الخرطوم، السودان 39

نواكشوط، موريتانيا 31

مقديشو، الصومال 30

جيبوتي 37

موروني، جزب القمر 28

اليمن، صنعاء 28

السعودية، الرياض 45

الإمارات، أبو ظبي 40

سلطنة عمان 35

قطر، الدوحة 41

الجزائر 29

تونس 33

المغرب، الرباط 26

المصدر: RT