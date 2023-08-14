“القطراني والضاوي” يبحثان شؤون البلديات وسبل دعمها

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.

ورحب القطراني بوزير الحكم المحلي، وناقش معه سير عمل البلديات، وسير الانتخابات البلدية التي تمت في الأيام السابقة، وما صاحبهامن أجواء ديمقراطية نزيهة وسلسلة.

وأشاد بدور وزارة الحكم المحلي من خلال إشرافها ومتابعتها للعملية الانتخابية، مؤكداً أن الانتخابات البلدية خطوة مهمة على طريقاللامركزية والحكم المحلي.

وتحدث الضاوي عن الدعم المقدم من الحكومة الليبية للبلديات، وذلك بصرف ميزانية الباب الثاني، حتى تتمكن من أداء عملها وتقديمخدماتها للمواطنين، من منطلق الحكم الرشيد وتفتيت المركزية.

وأكد الضاوي أن وزارة الحكم المحلي تعمل على تطوير البلديات ورفع كفاءتها، بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، جددا التزامهما بدعم البلديات وتذليل العقبات التي تواجهها، حتى تتمكن من أداء عملها على الوجه الأكمل.