أول تعليق لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “اسامة حماد” بشأن التطورات في طرابلس

علق رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد بشأن التطورات الجارية في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين.

وقال حماد “نتابع بقلق التطورات الأمنية الحاصلة في طرابلس”.

ودعا حماد “الجهات الأمنية والعسكرية لضبط النفس وتغليب الحوار حقنا للدماء ومنعا لتدمير الممتلكات العامة والخاصة”.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر اعلامية إلى تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.

وكانت مصادر رسمية في اللواء 444 قتـال علقت على اختـطاف العقيد “محمود حمزة” اليوم من مطار معيتيقة الدولي، مشيرةً إلى أن القوة العسكرية للواء 444 في حالة طوارئ، مؤكدةً أن “آمر اللواء محمود حمزة كان متجها إلى مصراتة رفقة رئيس الحكومة قبل اعتقاله بمطار معيتيقة”.

وأفاد اللواء 444 أن العقيد محمود حمزة تلقى دعوة رسمية من الدبيبة للمشاركة في حفل تخريج طلاب الكلية الجوية مصراتة.