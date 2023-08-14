ندوة في الزنتان حول دور المرأة في المؤسسات الأمنية

أقامت منظمة لماذا أنا لحقوق المرأة ندوة علمية حول دور المرأة في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وتناولت الندوة التي أقيمت برعاية مشروع شارب لتعزيز سيادة القانون في ليبيا العديد من المحاور منها مفهوم سيادة القانون ودور رجل الشرطة المجتمعية وأساليب التعاون مع المجتمع وكيفية تحسين العلاقة بين المجتمع المحلي والشرطة وتبادل الثقة لبناء مجتمعات مستقرة مزدهرة من منظور سيادة القانون.

وأوصى المشاركون في الندوة التي أقيمت في مقر مديرية أمن الزنتان بتأسيس شراكة مجتمعية بتمثيل كافة الشرائح لتعزيز الثقة المتبادلة بين المجتمع والشرطة وتوفير فرصة للمجتمع المحلي للمشاركة في الأنشطة الشرطية والتعرف على عمل الشرطة ومساهمتها في حماية المجتمع والعمل على تفعيل قرار مكاتب المرأة في المؤسسات الأمنية للحد من وقوع الجرائم في حق النساء والتبليغ عن حالات العنف بكافة أنواعه.

كما أوصت الندوة أيضا بتحسين التواصل والتفاعل بين الشرطة والمجتمع المحلي من خلال الاستخدام المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة وإعطاء أفراد المجتمع المحلي دور أكبر في اتخاذ القرارات الأمنية وتحسين الحوكمة المحلية لتحسين الثقة والتعاون.

وشارك في الندوة أعضاء المجلس البلدي الجبل الغربي ولفيف من منظمات المجتمع المدني وبرلمان الشباب والأعيان والمشايخ والمخاتير والشرطة القضائية ومديرية الأمن وممثل عن المرأة ورجال الأعمال.