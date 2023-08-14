شاهد.. سماع اصوات اشتباكات مسلحة وتحليق للطيران المسير في منطقة عين زارة

أكدت مصادر محلية أن الطيران المسير يحلق في سماء منطقة عين زارة مع سماع أصوات اشتباكات مسلحة من وقت إلى آخر بالمنطقة التي تشهد توتراً وتحشيدات عسكرية.

وأفادت المصادر أن اصوات الرماية لازالت تسمع بقوة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

واشارت مصادر إلى إطلاق نار كثـيـف واشـتـبــاكات مسلحة بمناطق طريق الشوك وخلة الفرجان .

وأضافت المصادر سماع دوي إطلاق نار في طريق السدرة جنوب العاصمة.

وتداول نشطاء وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة تظهر اطلاق نار في منطقة عين زارة وصلاح الدين.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر اعلامية إلى تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.