“حماد” يبحث مستجدات أعمال الصيانة والكهرباء بمنطقة ربيانة

بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بمقر رئاسة الوزراء مع عضو مجلس النواب عن الكفرة السيد عبد السلام شوها وعضو مجلس حكماء منطقة ربيانة الشيخ علي شو، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن السيد ناجي المعداني، مستجدات اعمال الصيانة والانشاءات التي انطلقت في منطقة ربيانة جنوب شرق الكفرة، وذلك تنفيذا لتعهدات رئاسة الوزراء لسكان المنطقة عقب زيارة رئيس الحكومة إلى المنطقة واصدار تعليماته المباشرة بتوفير احتياجات المنطقة.

واطلع حماد على نسب الإنجاز في مشاريع صيانة مستشفى قدرفي والشورى بعد ترفيعهما إلى مستشفى قروي وبدء اعمال الصيانة والتجهيزات.

كما ناقش مراحل توصيل الكهرباء إلى المنطقة عبر إرسال محولات كهرباء متنقلة بشكل مؤقت لدعم وصول الكهرباء وضمان عدم انقطاعها على المنطقة وتشجيع عودة الأنشطة الزراعية بالمنطقة بعد توقفها من سنوات، بالإضافة إلى صيانة مقر مديرية الامن بالمنطقة وتجهيزه بأفضل الإمكانيات.

وقدم مدير جهاز تنمية وتطوير المدن إحاطة شاملة للرئيس حول وصول الفرق الهندسية والفنيين إلى المنطقة لبدء أعمال التنفيذ لكل المشاريع المتعاقد عليها داخل منطقة ربيانة.