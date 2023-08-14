بنظام الكفيل وعقوبات.. نصوص قانون منع توطين الأجانب في ليبيا

نشرت الجريدة الرسمية التابعة لمجلس النواب الليبي، قانون مكافحة توطين الأجانب الذي وافَق عليه المجلس بالأغلبية مارس الماضي، ولم يكشف عنه اللثام إلا مؤخرا، في ظل تصاعد المخاوف من مخططات لـ”توطين المهاجرين”.

يتضمن القانون رقم 24 للعام 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، تعريفا لمعنى هذا التوطين، وكيف يحدث، وعقوباته.

ماذا يعني توطين الأجانب؟

عرف القانون توطين الأجانب في المادة (1) بأنه:

عقوبات على الساعين في التوطين

كما أقر البرلمان الليبي عقوبات بالغرامة والحبس في المواد 2 و3 و4 على:

استحداث نظام الكفيل

وكشكل آخر من أشكال مكافحة الدخول والانتشار العشوائي للأجانب في البلاد، ولفرض نوعٍ آخر من الرقابة عليهم، استحدث القانون في المادة 6 نظام الكفيل.

وورد بهذا الشأن أنه:

صلاحيات للقاضي

منحت المادة 7 للقاضي الحق في:

مؤتمر روما “المُقلق”

زاد القلق من توطين الأجانب بعد المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي عُقد في روما 23 يوليو الماضي، وشارك فيه رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة.

حينها، تحدَّثت وكالة الأنباء الليبية عن تعرّض ليبيا لضغوط، وأنه رغبة من إيطاليا ودول أخرى للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إليها، تم “استغلال” ظروف ليبيا غير المستقرة لتوطين هؤلاء و”تحميل شعبها تبعات الملف”.

اتفاق الحكومة مع البرلمان

تتفق الحكومة المكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد، معه في القلق من تحويل ليبيا لمقر لتوطين المهاجرين، بأي مسمّى.

وأكدت الحكومة في بيان أنها:

اتهامات بـ”تنازلات”

في المقابل، تُوجَّه اتهامات للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها تقدم “تنازلات” للدول الكبرى تخص توطين الأجانب؛ كي تحصل على تأييد هذه الدول في البقاء لأطول فترة في الحكم، وفق النائب في البرلمان، علي الصول.

تحذير إلى أوروبا

يلفت المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، إلى أن “الدول الغربية هي التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية في ملف المهاجرين؛ لأنها هي التي استغلت ثروات الدول الإفريقية خلال فترة الاستعمار، وهي القادرة على استيعابهم الآن باقتصاداتها الكبيرة”.

في نفس الوقت، يوجّه العقيل تحذيرا لأوروبا من أن ليبيا لن تكون وحدها المتضرر من توطين الأجانب فيها.

يوضّح المحلل السياسي أنّ أوروبا أيضا ستتضرر؛ لأنه إذا تحوّلت ليبيا إلى “كارثة أو مأساة وطنية” نتيجة هذا التوطين فإنه “لن يمكن حصرها داخل حدودها، وستمتد أخطارها إلى الإقليم والدول الأوروبية”.