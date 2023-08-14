بعد اختطاف آمر اللواء 444.. تحشيدات عسكرية بطريق المطار

أكدت مصادر إعلامية تحرك أرتال عسكرية وتحشيدات مسلحة بطريق المطار بعد اختطاف آمر اللواء 444 محمود حمزة.

ورجحت المصادر أن تكون قوة الردع هي من تقف وراء عملية اختطاف حمزة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت المصادر إلى سماع أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة عين زارة.

ولم يصدر أي بيان أو تعليق رسمي من اللواء 444 قتال أو قوة الردع بشأن اختطاف حمزة.

ويتبع اللواء 444 قتال منطقة طرابلس العسكرية، فيما يتبع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المجلس الرئاسي.