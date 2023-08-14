اخر تطورات الوضع الامني جنوب العاصمة طرابلس

أكد شهود عيان أن عناصر تابعة لجهاز الشرطة القضائية أغلقت النصب التذكاري في منطقة عين زارة على خلفية القاء القبض على محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من قبل قوات تابعة لجهاز الردع في مطار معيتيقة صباح اليوم الاثنين.

وقالت وسائل اعلام محلية أن عدد من الدبابات والسيارات المسلحة التابعة للواء 444 قتال خرجت من معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

وبحسب وسائل الاعلام فإن حالة من الخوف والهلع سيطرت على العائلات بسبب التحشيدات المسلحة بمنطقة عين زاره خاصة بعد وقوع إطلاق نار بالقرب من سوق الملكية مول.

وقالت المصادر أن عائلات تستغيث وحركة غير طبيعية بعد سقوط مقذوفين جهة مول الملكية بمنطقة عين زارة، في ظل اشتباكات قوية بالقرب من عمارات الطبي.

وطالبت العائلات العالقة بهدنة مؤقتة للخروج من منازلها بأمان.

على صعيد متصل، أفاد شهود عيان أن عناصر جهاز الردع واللواء 444 قتال تتبادلان إعلان أسر عدد من العناصر التابعة لكل منهما في مناطق عين زارة و الفرناج .

وألقت عناصر اللواء 444 قتال القبض على مجموعة تابعة للشرطة القضائية الموالية للردع حاولت التحصن في إحدى مباني عين زارة.

وبحسب مصادر محلية فإن بوابات الشرطة القضائية تقوم بإنزال واحتجاز أي شخص يرتدي بدلة عسكرية ومتجه نحو جنوب طرابلس.

ونشر جهاز الردع مقطع فيديو لأسر سرية كاملة تتبع اللواء 444 قتال.

وسُمع دوي إطلاق نار وانفجارات تسمع في مناطق مختلفة من عين زارة والفرناج والطرق المؤدية لصلاح الدين.

وتشهد مناطق جنوب العاصمة طرابلس، تحشيدات عسكرية وتوتراً واشتباكات مسلحة عقب قيام قوات جهاز الردع باختطـاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي.