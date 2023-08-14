مركز الطوارئ طرابلس يعلن حالة النفير العام ويصدر تنويهًا هـامًا للمواطنين

نوه مركز طب الطواري والدعم فرع طرابلس، مساء اليوم الاثنين السادة المواطنين القاطنين في العاصمة طرابلس الرجاء الابتعاد عن اماكن التوتر و الابتعاد عن نوافد المنازل.

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق جنوب العاصمة حيث أعلن مركز طب الطوارئ والدعم الدخول حالة النفير العام استعدادا لأي طارئ في طرابلس.

ولتبليغ عن أي إصابات بشرية يمكنك التواصل مع غرفة طوارئ طب الميدان عبر الرقم المخصص 1412 أو عبر الأرقام :

0916288000

0916322000

وفي وقت سابق، أشارت مصادر اعلامية إلى تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.