حماد: الحل السليم في ليبيا هو تفعيل “اللامركزية” بالتنسيق مع الحكم المحلي

التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” بديوان رئاسة الوزراء بنغازي صباح اليوم، وزير الحكم المحلي “سامي الضاوي” رفقة رئيس المجلس التسييري بلدية طبرق “فرج بوالخطابية”، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “عمر عبد ربه.

ووفق منشور للحكومة عبر موقع “فيسبوك” بحث “حماد” خلال اللقاء احتياجات بلدية طبرق، بالإضافة إلى اطلاع الحضور على ملاحظات ديوان المحاسبة حول اليات صرف البلديات تحت اشراف وزارة الحكم المحلي.

كما أكد “حماد” ، أن البلديات تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها على تواصل مباشر مع المواطنين وأن الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية من خلال نقل الاختصاصات بالتنسيق المباشر مع وزارة الحكم المحلي..