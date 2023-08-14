حماد: نتابع بقلق التطورات في طرابلس وندعو إلى ضبط النفس

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، إنه يتابع بقلق التطورات الحاصلة في العاصمة طرابلس وأنباء عن التحشيدات المستمرة من كافة الأطراف.

وأكد حماد، عبر حسابه على “تويتر”:” ندعو جميع الجهات الأمنية والعسكرية لضبط النفس واللجوء إلى الحوار لحل كافة القضايا، خوفاً من إراقة الدماء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة والحفاظ على السلم الأهلي.

وتابع حماد:” أدعو الله عز وجل أن يحفظ كل المواطنين والمقيمين في العاصمة طرابلس”.

وكانت قوة تابعة لجهاز الردع، ألقت القبض على محمود حمزة آمر اللواء 444، من داخل مطار معيتيقة، ومنعه من التوجه لحضور حفل التخرج في مدينة مصراتة.