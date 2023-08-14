اللافي يبحث مع “شكشك” خطة تطوير الإعلام الوطني ومؤسساته

بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الموقتة وليد اللافي، اليوم الإثنين، خطة تطوير الإعلام الوطني ومؤسساته، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بمقر الديوان في طرابلس.

ووفق منصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك” استعرض اللافي خلال الاجتماع «ما اتُّخذ من خطوات خلال السنتين السابقتين لتنفيذ خطط التطوير الفنية والتقنية في قناة ليبيا الوطنية، وأهم ما أُنجز في هذا الصدد من برامج ومسابقات تدريبية، وإنشاء استوديوهات بمعدات تصوير وإضاءة ومنظومات رقمية حديثة..

ولفت اللافي خلال الاجتماع إلى ضرورة «تجديد محتوى وبرامج القناة، على جميع واجهاتها، إضافة إلى تفعيل العمل الميداني والنقل الخارجي فيها».

يذكر أن الاجتماع حضره، مدير قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، وعدد من مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة والقناة.