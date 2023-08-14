طرابلس.. مطالبات لجهاز الردع بهدنة لإخراج العائلات في عمارات الطبي

أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم الاثنين أن هناك مطالبات لجهاز الردع بهدنة لإخراج العائلات في عمارات الطبي وأماكن الاشتباك مع عناصر اللواء 444 قتال جنوبي العاصمة طرابلس .

وأقترحت المطالبات دخول أي قوة محايدة لاخراج العائلات من أماكن الاشتباك.

وفي السياق، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم حالة النفير العام في طرابلس واتجاه سيارات الإسعاف إلى “الملكية مول” تزامنا مع الحديث عن وجود جرحى في المكان.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر اعلامية إلى تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.