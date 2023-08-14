اعلان هام من جامعة طرابلس بشأن تعليق الدراسة والامتحانات غدا الثلاثاء

أعلنت جامعة طرابلس عن تعليق الدراسة والامتحانات ليوم غدا الثلاثاء، جراء الاشتباكات التي تشهدها منطقة جنوب طرابلس.

وقال المكتب الاعلامي بجامعة طرابلس في بيان صادر عنه “تُعلمكم رئاسة جامعة طرابلس عن تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري ليوم الغد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 م.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر اعلامية إلى تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.