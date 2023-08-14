بحضور وزراء حكومته.. “الدبيبة” يُشارك في اليوم الوطني للإصحاح البيئي

شارك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الاثنين، في احتفالية وزارة الحكم المحلي باليوم الوطني للإصحاح البيئي..

وحضر الاحتفال وزراء “الحكم المحلي والإسكان والتعمير والرياضة والمواصلات والشباب والتعليم التقني والفني، والتخطيط المكلف، والتربية والتعليم، والموارد المائية، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء”..

ووفق منصة حكومتنا عبر “فيسبوك”، أكد “الدبيبة” على ضرورة ترسيخ مبادئ ثقافة حماية البيئة في المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية، وإقامة المعسكرات والمخيمات لرفع الوعي البيئي لدى الشباب، مشددا على مراجعة مهام الإصحاح البيئي ليغطي المجالات التي تحتاج إلى تعزيز مفاهيم الوقاية والأمن البيئي حولها.

وعلى هامش الاحتفالية، وُقّعت مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والمنظمة الليبية للبيئة والمناخ، إضافة إلى إعلان مبادرة وزارة الحكم المحلي لتنظيم المسابقة الوطنية لأفضل مدرسة ليبية صديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن حكومة الوحدة المؤقتة اعتمدت خطة سنوية لبرنامج الإصحاح البيئي، مُحدِّدةً 14 أغسطس من كل عام يومًا وطنيًّا للإصحاح البيئي.