ناصر عمار: قوات اللواء 444 تقتحم مقر جهاز الردع بمنطقة الداوون

أفاد آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار عن قيام قوة تابعة للواء 444 قتال باقتحام لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في مدينة ترهونة.

وأضاف ناصر عمار في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أن “أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم”.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.