اسامة الجويلي يعلق على اشتباكات طرابلس.. ويوجه رسالة للمجلس الرئاسي

علق آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة_الغربية اللواء أسامة الجويلي، على الاحداث والتواترات الامنية التي تشهدها العاصمة طرابلس على خلفية القاء جهاز الردع القبض على آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة.

وقال اللواء جويلي في تصريحات لـ”تلفزيون المسار” “ندعو جميع الأطراف لوقف القتال في طرابلس حفاظًا على سلامة المدنيين ونطالب الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف الجويلي أن “اتساع رقعة هذه المواجهات ومشاركة أطراف أخرى فيها سيجهض العملية السياسية السلمية”.

ووجه الجويلي دعوة لـ”المجلس الرئاسي” بصفته القائد الاعلى، إلى اتخاذ القرارات المناسبة لوقف الاقتتال وحقن الدماء.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.