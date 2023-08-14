الطوارئ يكذب وقوع ضحايا بمول الملكية ويكشف تطورات العالقين بعمارات المركز الطبي

قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم “مالك مرسيط” أن البلاغ المقدم عن وقوع ضحايا بمول الملكية بمنطقة عين زارة بلاغ كاذب، حيث تبين عدم وجود أي حالات إصابة بالمبنى وتم إخلاء المواطنين منه بسلام.

وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع متداولة حالة الهلع والخوف بين النساء والأطفال في ” الملكية مول ” بمنطقة عين زارة بعد احتدام الاشتباكات وسقوط القذائف بجواره بسبب التوتر بين ” جهاز الردع و اللواء 444 ” جنوبي الخرطوم.

وأضاف مالك مرسيط في تصريحات لمنصة صفر، أنه تم إخراج 5 عائلات عالقة في عمارات المركز الطبي جراء التوتر الأمني بمحيط الحي السكني.

وتابع الناطق باسم طب الطوارئ والدعم: “لم نتمكن من الوصول لجميع العائلات العالقة بعد توجيه نداءات استغاثة، بسبب احتدام الاشتباكات في بعض الأحياء”.

ودعا المواطنين إلى تجنب مناطق التوترات في طريق السدرة و طريق الشوك و النصب التذكاري عين زارة والمناطق المحيطة بـالفرناج.

وتأتي هذه التطورات على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس بعد احتجاز آمر اللواء (444) العقيد محمود حمزة من مطار معيتيقة الدولي .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.