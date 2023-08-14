العثور على موقع أثري يرجع تاريخه إلى الفترة الرومانية المتأخرة

تمكن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار من العثور على موقع أثري يرجع تاريخه الى الفترة الرومانية المتأخرة.

وتعود أحداث الواقعة عقب تلقي فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار المنطقة الغربية بلاغ من أحد المواطنين مفاده العثور على موقع يشتبه في كونه أثري ببلدية الزاوية المركز “بمنطقة البرناوي” ؛

ووفق منشور وزارة الداخلية عبر موقع “فيسبوك”، تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ نيابة النظام العام بالمنطقة الغريبة ومراقبة آثار صبراته..

وإنتقل رئيس مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار صبراته ورئيس قسم الإعلام الأمني بالجهاز ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالفرع وخبيرين من مراقبة آثار صبراته لمعاينة المكان.

وبالكشف على الموقع تبين بأنه أثري، وبحسب التقرير المبدئي عبارة عن “بيت يرجع تاريخه الى الفترة الرومانية المتأخرة”.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بالخصوص وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة..