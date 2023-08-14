على خلفية اختطاف آمر اللواء 444.. اشتباكات عنيفة في عدة أحياء من العاصمة

تشهد عدة مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، اشتباكات عنيفة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة، بين تشكيلات مسلحة تابعة لقوة الردع الخاصة

، وأخرى تابعة للواء 444 قتال، على خلفية اختطاف آمر اللواء 444 محمود حمزة، من قبل قوة الردع مساء اليوم الأثنين بمطار معيتيقة.

وأكدت مصادر محلية، أن عدد من رواد أحد المراكز التجارية بمنقة عين زارة “الملكية مول” تعرضوا لإصابات مباشرة، وحالة هلع بين الأطفال والنساء، جراء سقوط قذائف على المركز.

فيما أعلن الناطق باسم طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، أن عدد من سيارات الإسعاف تتجه إلى مول “الملكية” في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس عقب سقوط قذائف بالمكان، إلا أن هذه الفرق لم تتمكن من الوصول لجميع العائلات العالقة بعد توجيه نداءات استغاثة، بسبب احتدام الاشتباكات في بعض الأحياء.

واتسعت رقعة الاشتباكات، لتطال عدد من أحياء العاصمة، ما تسبب في توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، وتوجيه الرحلات الجوية باتجاه مطار مصراتة، علاوة على قيام عدد من شركات الطيران بنقل طائراتها الرابضة في مطار معيتيقة خوفا من تعرضها للقصف والقذائف.