حقيقة القبض على عبدالغني الككلي “اغنيوة” في مدينة مصراتة

كشفت مصادر محلية مساء اليوم الاثنين، حقيقة الانباء المتداولة بشأن القبض على عبدالغني الككلي “اغنيوة” رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.

وقال المصادر أن خبر القبض على اغنيوة الككلي في مدينة مصراتة غير صحيح، مؤكدةً أنه سيصل إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس قادماً من مصر.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده القاء القبض على اغنيوة الككلي في مطار مصراتة، بعد وصول الطائرة التي كانت تقله، الى مطار مصراتة.

وجرى تحويل جميع الرحلات الدولية والمحلية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وكانت مصادر أكدت اختـطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة وفقد الاتصال معه حتى الآن.