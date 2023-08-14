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اجتماع أمني رفيع المستوى بشأن المستجدات الأمنية في بنغازي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مديرية أمن بنغازي، بعقد اجتماع رفيع المستوى ضم مدير أمن بنغازي والمحامي العام ووكيل وزارة الداخلية لمناقشة المستجدات الأمنية بالمدينة.

وناقش مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم والمحامي العام المستشار فوزي الكزة مستجدات الأوضاع الأمنية بالمدينة.

وبحث المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمكتب المحامي العام ببنغازي الوضع الامني بالمدينة ودور الأجهزة الأمنية والعدلية في استتباب الأمن واستقراره داخلها.

جاء هذا ضمن التعاون المؤسسي بين وزارة الداخلية ووزارة العدل لتقديم الخدمات الامنية بالشكل المطلوب للمواطن وحفظ أمنه وممتلكاته…

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