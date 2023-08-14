قتـ.ـلى وجـرحى في اشتباكات الردع واللواء 444 بالعاصمة طرابلس

‏تتواصل الاشتباكات العنيفة، بعدة أحياء في العاصمة طرابلس، بين المجموعات المسلحة التابعة للردع، واللواء 444، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى، علاوة على أسر عدد من مقاتلي الطرفين.

وأكدت مصادر متطابقة بالعاصمة، أن الاشتباكات آخذة في الاتساع والاحتدام، والانتشار في مناطق عين زارة، وطريق الشوك، والهضبة الخضراء ويتم فيها استخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.

ويتبادل الطرفان تداول الإعلان عن أسر العناصر، حيث أعلن اللواء 444 القبض على أربعة عناصر تابعين لجهاز القوة القضائية المقربة من الردع، مختبئين في منطقة عين زارة، فيما تداول عناصر تابعين لقوات الردع الخاصة مقاطع مرئية للقبض على من قالوا إنهم عناصر سرية كاملة تابعة للواء 444 تم أسرهم.

وأعلنت جامعة طرابلس، تعليق الدراسة اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء، كما تسببت الاشتباكات في توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، وتوجيه الرحلات الجوية باتجاه مطار مصراتة، علاوة على قيام عدد من شركات الطيران بنقل طائراتها الرابضة في مطار معيتيقة خوفا من تعرضها للقصف والقذائف.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الردع واللواء 444 مساء اليوم الأثنين، عقب قيام قوات الردع باحتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد، وقد فشلت محاولات الوساطة لحل المشكلة سلميا.