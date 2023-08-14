مصدر من اللواء 444 قتال: الاعتداء على “القوات النظامية” لن يمر دون حساب

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أكد مصدر من اللواء 444 قتال أن الاعتداء على “القوات النظامية” لن يمر دون حساب، ردًا على احتجاز قوة الردع لآمر اللواء في مطار معيتيقة.

وأضاف المصدر في تصريحات لتلفزيون المسار :”حاولنا مراراً وتكراراً امتصاص الغضب وعدم جرنا للاشتباك”.

وتابع المصدر أيضًا :”لم نعتدي على أحد وتفاجأنا بتجول آليات ثقيلة تقودها أجهزة شرطية”.

وأفاد المصدر :”حتى الآن لازلنا نحقن الدماء ولكن قد تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة”.

وكان اللواء 444 قتال أعلن الاستنفار عقب احتجاز جهاز الردع لآمر اللواء في مطار معيتيقة بعد منعه من صعود الطائرة رفقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.