اجتماع بين الدبيبة وكاره داخل قاعدة معيتيقة

اكدت مصادر محلية انعقاد اجتماع قبل قليل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وآمر جهاز الردع “عبدالرؤوف كاره” داخل قاعدة معيتيقة، عقب عودته من مدينة مصراتة.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع يتناول الأحداث الجارية والتطورات التي تشهدها العاصمة طرابلس الاشتباكات الدائرة في العاصمة على خلفية القبض على محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختـطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة.

وأكد مصدر باللواء 444 في تصريحات سابقة أن القوة العسكرية للواء 444 في حالة طوارئ.

وقالت المصادر أن اللواء 444 قتال أمهل الردع حتى الغد لإطلاق سراح آمره محمود حمزة.

وبحسب وسائل اعلام محلية فإن عبدالرؤف كارة قام بإطلاق سراح مرافق محمود حمزة ورفض إطلاق سراح الأخير.