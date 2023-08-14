أول تعليق لجهاز الردع بشأن ملابسات القبض على “محمود حمزة”.. ويوجه رسالة لقوات اللواء 444

أوضح مصدر مسؤول بجهاز الردع لمكافحة الإرهـاب والجـريمة المنظمة بشأن ملابسات القبض على آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة.

وقال مصدر مسؤول بجهاز الردع في تصريحات نشرتها منصة زوايا أن “إيقاف آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة تم وفقاً لمذكرةِ قبضٍ من المدعي العام العسكري وبما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات.

وأضاف المصدر “لم نشرع في اتخاذ أي إجراءاتٍ خارج إطار القانون، أو خارج الصلاحيات الموكلة إلينا بأوامر من الجهات ذات العلاقة”.

وأهاف المصدر بكافة العسكريين المنضوين تحت اللواء 444 قتال بضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار وارء دعاوى التصعيد والعنف.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة.