جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن حالة النفير إزاء اندلاع اشتباكات مسلحة في طرابلس

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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى لكل مكاتب طرابلس وضواحيها، إزاء اندلاع اشتباكات مسلحة داخل العاصمة.

ودعا الجهاز المواطنين بعدم التحرك بشكل عشوائي إلا بالاستدلال على فرق الإسعاف كنقطة طريق ومرجع للابتعاد عن الاشتباكات.

وصرح الجهاز، بأنه وضع التمركزات الخاصة بالتدخل في المباني السكنية على مشارف طريق الشوك خلف المستشفى الجامعي.

كما ذكر أنه وضع نقاط تمركز لفرق الإسعاف في جزيرة الفرناج وجزيرة عودة الحياة وجزيرة المدار وجزيرة معيتيقة والإشارة الضوئية مثلث الحرية والإشارة الضوئية السبعة والنصب التذكاري.