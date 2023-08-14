أهالي منطقة سوق الجمعة يقفلون طريق الشط

أكدت وسائل اعلام محلية قيام أهالي منطقة سوق الجمعة بإغلاق طريق الشط ويضرمون النيران في الاطارات احتجاجا على اختطاف العقيد محمود حمزة .

وبحسب وسائل الاعلام فإن أهالي سوق الجمعة يعتبرون اختطاف أمر اللواء 444 محاولة لإيقاف عمل اللواء بعد استتباب الامن في وجوده.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة التي كان يستقلها للذهاب إلى مدينة مصراتة.