مصدر حكومي: الدبيبة يقود مساعٍ للوصول إلى التهدئة في طرابلس وإطلاق سراح فوري لـ”محمود حمزة”

أكد مصدر حكومي استمرار الاجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وآمر جهاز الردع عبدالرؤوف كاره للافراج عن آمر اللواء 444 قتـال العقيد محمود حمزة.

وقال المصدر الحكومي بحسب “تلفزيون المسار” أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يقود مساع للوصول إلى التهدئة وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس .

وبحسب مصادر محلية فإنه سيتم الإفراج عن “محمود حمزة” واستلامه من قبل رئيس هيئة الاركان اللواء ركن محمد الحداد، بعد تدخل عبدالحميد الدبيبة لإطلاق سراحه بشكل فوري.

وفي وقت سابق، اكدت مصادر محلية انعقاد اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وآمر جهاز الردع “عبدالرؤوف كاره” داخل قاعدة معيتيقة، عقب عودته من مدينة مصراتة.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع يتناول الأحداث الجارية والتطورات التي تشهدها العاصمة طرابلس الاشتباكات الدائرة في العاصمة على خلفية القبض على محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة إلى جهة غير معلومة.