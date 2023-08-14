حقيقة اطلاق سراح آمر اللواء 444 “محمود حمزة”

كشفت مصادر مطلعة حقيقة اطلاق آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، عقب تداول انباء عن اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس جهاز الردع “عبدالرؤوف كاره”.

ونفت المصادر حقيقة هذه الانباء، مؤكدةً أنه “حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن آمر اللواء 444 “محمود حمزة”، مؤكدةً أن كل ما يُنشر بخصوص وصوله لمنزله شائعات”.

وكان مصدر حكومي، أكد استمرار الاجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وآمر جهاز الردع عبدالرؤوف كاره للافراج عن آمر اللواء 444 قتـال العقيد محمود حمزة.

وقال المصدر الحكومي بحسب “تلفزيون المسار” أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يقود مساع للوصول إلى التهدئة وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس .

وبحسب مصادر محلية فإنه سيتم الإفراج عن “محمود حمزة” واستلامه من قبل رئيس هيئة الاركان اللواء ركن محمد الحداد، بعد تدخل عبدالحميد الدبيبة لإطلاق سراحه بشكل فوري.