جويلي يدعو لوقف فوري للقتال في طرابلس

العنوان

دعا اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية، اليوم الإثنين، جميع الأطراف المتقاتلة في طرابلس إلى الوقف الفوري للاشتباكات حفاظا على أرواح المواطنين.

وقال جويلي، في تصريح لصحيفة العنوان، إن اتساع رقعة المواجهات ومشاركة أطراف أخرى سيؤدي إلى إجهاض العملية السياسية السلمية.

كما دعا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى إلى اتخاذ القرارات المناسبة لوقف الاقتتال.

واندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس في وقت مساء اليوم الإثنين، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاقا كثيفا للرصاص واشتعالا للنيران في بعض أحياء العاصمة.

وأفاد شهود عيان بانتشار عدة سيارات مسلحة تابعة لجهاز “الردع” واللواء “444” في عدة أحياء بطرابلس من بينها صلاح الدين، وعين زارة، وطريق الشط.