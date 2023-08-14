اللواء 444 يرفض التهدئة في طرابلس ويطالب بهذا الأمر!

أوضحت مصادر من اللواء 444 قتال، رفض اللواء أي حلول للتهدئة في ظل الاشتباكات الدائرة في عدد من المناطق جنوب العاصمة طرابلس بين قواته وقوات تابعة لجهاز الردع الخاصة والشرطة القضائية.

وقال المصدر أن اللواء يرفض أي حلول لتهدئة تم اقتراحها، مؤكداً أن اللواء لن يرضى إلا بحل واحد وهو إطلاق سراح آمره العقيد “محمود حمزة”.

وكانت مصادر أكدت أنه “حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن آمر اللواء 444 “محمود حمزة”، مؤكدةً أن كل ما يُنشر بخصوص وصوله لمنزله شائعات”.

فيما أفاد مصدر حكومي، استمرار الاجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وآمر جهاز الردع عبدالرؤوف كاره للافراج عن آمر اللواء 444 قتـال العقيد محمود حمزة.

وقال المصدر الحكومي أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يقود مساع للوصول إلى التهدئة وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس .

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .