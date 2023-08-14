مدير مكتب اعلام وزارة الدفاع يكشف نتائج اجتماع الدبيبة مع كارة.. ويؤكد: الوضع يتجه للتصعيد

كشف مدير مكتب إعلام وزارة دفاع حكومة الدبيبة حمزة تركية عن انتهاء اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وانسحاب عبد الرؤوف كارة آمر قوة الردع الخاصة دون نتيجة.

وأضاف تركية بحسب وسائل اعلام فإن الوضع يتجه للتصعيد العسكري، وكل الوحدات الداعمة للواء 444 أرسلت تعزيزاتها.

وكان مصدر حكومي أكد أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يقود مساع للوصول إلى التهدئة وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس .

بدورها أكدت مصادر من اللواء 444 قتال، رفض اللواء أي حلول للتهدئة في ظل الاشتباكات الدائرة في عدد من المناطق جنوب العاصمة طرابلس بين قواته وقوات تابعة لجهاز الردع الخاصة والشرطة القضائية.

وقال المصدر أن اللواء يرفض أي حلول لتهدئة تم اقتراحها، مؤكداً أن اللواء لن يرضى إلا بحل واحد وهو إطلاق سراح آمره العقيد “محمود حمزة”.

وكانت مصادر أكدت أنه “حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن آمر اللواء 444 “محمود حمزة”، مؤكدةً أن كل ما يُنشر بخصوص وصوله لمنزله شائعات”.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .