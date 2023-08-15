جهاز الإسعاف والطوارئ: نحمل الأطراف المتقاتلة في طرابلس مسؤولية سلامة المدنيين

العنوان

طالب جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، بوقف فوري للقتال المسلح داخل طرابلس، محملًا الأطراف المتقاتلة مسؤولية سلامة المدنيين.

وأعلن الجهاز، في بيان، حالة النفير القصوى لكل مكاتب طرابلس وضواحيها، إزاء اندلاع اشتباكات مسلحة داخل العاصمة.

ودعا الجهاز المواطنين بعدم التحرك بشكل عشوائي والخروج إلى الشوارع إلا بالاستدلال على فرق الإسعاف كنقطة طريق ومرجع للابتعاد عن الاشتباكات.

وصرح الجهاز، بأنه وضع التمركزات الخاصة بالتدخل في المباني السكنية على مشارف طريق الشوك خلف المستشفى الجامعي.

كما ذكر أنه وضع نقاط تمركز لفرق الإسعاف في جزيرة الفرناج وجزيرة عودة الحياة وجزيرة المدار وجزيرة معيتيقة والإشارة الضوئية مثلث الحرية والإشارة الضوئية السبعة والنصب التذكاري.

واندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس في وقت مساء اليوم الإثنين، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاقا كثيفا للرصاص واشتعالا للنيران في بعض أحياء العاصمة.

وأفاد شهود عيان بانتشار عدة سيارات مسلحة تابعة لجهاز “الردع” واللواء “444” في عدة أحياء بطرابلس من بينها صلاح الدين، وعين زارة، وطريق الشط.