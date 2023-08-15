شاهد.. اخر تطورات الاوضاع في طرابلس وحصيلة أولية لضحايا الاشتباكات

افادت مصادر محلية بإستمرار وتجدد الاشتباكات المسلحة في منطقة عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس بين قوات اللواء 444 قتال وقوات جهاز الردع الخاصة على خلفية قيام اعتقال العقيد محمود حمزة.

وقال شهود عيان أن اصوات الاشتباكات المسلحة تجددت بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، مشيرين إلى استمرار الاشتباكات في الـ5 شوارع بمنطقة عين زارة وتصاعد كثيف للدخان جراء سقوط القذائف.

وتحدث مصادر محلية عن أنباء عن اشتعال النيران وحدوث حريق نتيجة وقوع قذيفة في صالة أفراح (بيلا بلاس) بالقرب من جامعة ناصر بمنطقة عين زارة طرابلس

وأفاد مصدر بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية بسقوط 9 قتــ.ـلى بينهم مدني، في الاشتباكات الدائرة ببعض مناطق طرابلس بين جهاز الردع واللواء 444.

وأكد شهود عيان وصول أكثر من 200 سيارة مسلحة لمعسكر التكبالي لدعم اللواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة المقبوض عليه لدى جهاز الردع.

من جهته، أفاد آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار عن قيام قوة تابعة لأيوب بوراس بالتقدم إلى طرابلس من ناحية اسبيعة، للانضمام لعناصر اللواء 444 قتال ضد عناصر الردع.

وأفاد شهود عيان بانتشار أفراد مسلحين في شارع عمر المختار، أمام مستشفى الجلاء، وكذا استنفار أمني داخل مقر جهاز الهجرة الغير شرعية داخل العاصمة طرابلس.

وكان مدير مكتب إعلام وزارة دفاع حكومة الدبيبة حمزة تركية أكد انتهاء اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وانسحاب عبد الرؤوف كارة آمر قوة الردع الخاصة دون نتيجة. مضيفاً إن الوضع يتجه للتصعيد العسكري، وكل الوحدات الداعمة للواء 444 أرسلت تعزيزاتها.

وكان مصدر حكومي أكد أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يقود مساع للوصول إلى التهدئة وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس .

بدورها أكدت مصادر من اللواء 444 قتال، أن اللواء يرفض أي حلول لتهدئة تم اقتراحها، مؤكداً أن اللواء لن يرضى إلا بحل واحد وهو إطلاق سراح آمره العقيد “محمود حمزة”.

وكانت مصادر أكدت أنه “حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن آمر اللواء 444 “محمود حمزة”، مؤكدةً أن كل ما يُنشر بخصوص وصوله لمنزله شائعات”.