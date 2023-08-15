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أوحيدة يطالب بتحكيم لغة الحوار إزاء الاشتباكات في طرابلس ويحمل المجلس الرئاسي مسؤولية سلامة المدنيين

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح أوحيدة، اليوم الثلاثاء، تحكيم لغة الحوار والعقل إزاء الاشتباكات التي تشهدها طرابلس، محملًا المجلس الرئاسي مسؤولية سلامة المدنيين.

وقال أوحيدة، على موقع “إكس”: “ندعو التشكيلات المسلحة المتنازعة في العاصمة طرابلس إلى تحكيم لغة الحوار والعقل ونحمل المجلس الرئاسي مسئولية سلامة المدنيين في العاصمة”.

وتشهد طرابلس اشتباكات عنيفة، منذ مساء الإثنين، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاقا كثيفا للرصاص واشتعالا للنيران في بعض أحياء العاصمة.

وأفاد شهود عيان بانتشار عدة سيارات مسلحة تابعة لجهاز “الردع” واللواء “444” في عدة أحياء بطرابلس من بينها صلاح الدين، وعين زارة، وطريق الشط.

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، بوقف فوري للقتال المسلح داخل طرابلس، محملًا الأطراف المتقاتلة مسؤولية سلامة المدنيين.

وأعلن الجهاز، في بيان، حالة النفير القصوى لكل مكاتب طرابلس وضواحيها، إزاء اندلاع اشتباكات مسلحة داخل العاصمة.

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صحيفة العنوان الليبية

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