أول تعليق لحكومة الوحدة الوطنية بشأن الاشتباكات في طرابلس

علق نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح على الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين قوات جهاز الردع الخاصة وقوات اللواء 444 قتال.

ودعا رمضان أبو جناح “جميع الأطراف إلى التهدئة وتغليب لغة العقل، وتفويت فرصة إشعال الفتن على المتربصين باستقرار وأمن العاصمة”.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة التي كان يستقلها للذهاب إلى مدينة مصراتة.