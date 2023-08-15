في ظل صمت الدبيبة وحكومته.. حماد يدعو لضبط النفس واللجوء إلى الحوار إزاء الاشتباكات في طرابلس

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عبر رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد عن قلقه إزاء التطورات الحاصلة في طرابلس والأنباء الخاصة بالتحشيدات المستمرة من كافة الأطراف، وذلك في حين لازالت حكومة الوحدة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة “تلتزم الصمت”.

ودعا حماد، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل “إكس”، “تويتر” سابقا، جميع الجهات الأمنية والعسكرية لضبط النفس واللجوء إلى الحوار لحل كافة القضايا خوفا من إراقة الدماء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة والحفاظ على السلم الأهلي.

نتابع بقلق التطورات الحاصلة في العاصمة طرابلس وانباء عن التحشيدات المستمرة من كافة الاطراف. عليه ندعو جميع الجهات الامنية والعسكرية لضبط النفس واللجوء الى الحوار لحل كافة القضايا خوفا على اراقة الدماء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة والحفاظ على السلم الاهلي (1/2) — Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) August 14, 2023

واندلعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم الإثنين، في طرابلس بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتان لوزارة الداخلية.

واشتعل القتال على خلفية تحفظ قوة الردع والشرطة القضائية على آمر اللواء 444، محمود حمزة، وفق ما ذكرت مصادر.

وأظهرت مقاطع فيديو تبادل النيران بأسلحة خفيفة ومتوسطة داخل مناطق سكنية، فيما تم تأكيد دخول بعض الدبابات لمناطق الاشتباك، بعد رصد إحداها وهي تدوس سيارة مدنية في طريق الشوك.