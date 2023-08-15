تجدد الاشتباكات وسماع دوي قذائف المدفعية الثقيلة بمنطقة عين زارة

أفاد شهود عيان بتجدد اصوات الاشتباكات المسلحة بمنطقة عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس فجر اليوم الثلاثاء.

والتي اندلعت إثر المواجهات بين قوات جهاز الردع الخاصة والشرطة القضائية من جهة، وقوات اللواء 444 وفصائل اخرى مساندة له من جهة أخرى.

وأكد الشهود سماع دوي قذائف المدفعية الثقيلة تسمع في منطقة عين زارة.

وتجددت الاشتباكات عقب توقفها لوقت قصير، بعد انتهاء الاجتماع الذي جمع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس أركان المنطقة الغربية اللواء ركن “محمد الحداد” مع “عبد الرؤوف كارة” آمر جهاز الردع الخاصة في قاعدة معيتيقة، دون التوصل الى نتيجة لوقف الاشتباكات.