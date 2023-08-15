جهاز الإسعاف والطوارئ: عمليات إخلاء العائلات العالقة من مناطق الاشتباكات بطرابلس مازالت مستمرة

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قال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، إن عمليات إخلاء العائلات العالقة من مناطق الاشتباكات مازالت مستمرة من قبل فرق الطوارئ.

وتشهد طرابلس اشتباكات مسلحة، اشتعلت مساء الإثنين، بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتان لوزارة الداخلية.

واندلع القتال على خلفية تحفظ قوة الردع والشرطة القضائية على آمر اللواء 444، محمود حمزة.

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ، في وقت متأخر الإثنين، بوقف فوري للقتال المسلح داخل طرابلس، محملًا الأطراف المتقاتلة مسؤولية سلامة المدنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو تبادل النيران بأسلحة خفيفة ومتوسطة داخل مناطق سكنية، فيما تم تأكيد دخول بعض الدبابات لمناطق الاشتباك، بعد رصد إحداها وهي تدوس سيارة مدنية في طريق الشوك.