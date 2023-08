اشتباكات طرابلس.. الجامعة تغلق أبوابها، والطائرات تغيّر وجهتها

شهدت مناطق جنوبي العاصمة سماع أصوات إطلاق نار متقطع في مناطق عين زارة والسدرة وصلاح الدين، وفق ما أفادت به مصادر لقناة ليبيا الأحرار، وذلك على خلفية احتجاز آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة.

وأغلق عدد من المحتجين سيمافرو طريق الشط الحيوي بالعاصمة، فيما شهد محيط سوق الجمعة احتجاجات بشأن الأوضاع الأمنية في العاصمة.

طوارئ ونفير عام

من جهته، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارىء والدعم دخولهم في حالة الطوارئ والنفير العام استعدادا لأي طارئ في العاصمة.

ونفى الناطق باسم طب الطوارئ والدعم “مالك مرسيط” للأحرار، عثورهم على أي إصابات داخل “الملكية مول” من قبل فرق الإسعاف التي توجّهت إلى عين المكان، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو تظهر حالة هلع داخل المركز التجاري جراء الاشتباكات في محيطه.

وشهدت مناطق الاشتباكات إجلاء جهازي الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ عشرات العائلات العالقة، فيما تعثر الوصول إلى بعض المناطق التي تحتدم فيها الاشتباكات، حسب ما قاله مرسيط للأحرار.

مصراتة وجهة الطيران

هذا وأعلنت شركات طيران الأجنحة وميدسكاي وبرنيق تعليق الرحلات من مطار معيتيقة وإليه، على خلفية التوترات الأمنية في العاصمة.

من جانبه أعلن مطار مصراتة وصول بعض الطائرات إليه بدون ركّاب قادمة من مطار معيتيقة، وذلك عقب توجيه رحلتين داخليتين كان من المفترض هبوطهما في مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة.

لا جامعة غدا

من جهتها أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري ليوم الغد، تماشيا مع الوضع الأمني في طرابلس.

بدورها، قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستتخذ القرار المناسب في غضون الساعات القادمة بخصوص امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الأمنية في العاصمة.

وتشير مصادر عدة إلى وجود مساعٍ حكومية واجتماعية لإنهاء التوتر الذي يهدد أمن العاصمة، بما ينهي احتجاز آخر اللواء 444 قتال محمود حمزة، ويضمن عدم عودة الاشتباكات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

