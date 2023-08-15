“اقعيم” يبحث مع “الكزة” سبل التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية

التقى المحامي العام المستشار ” فوزي الكزة ” ووكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم ” رفقة مدير مديرية أمن بنغازي لواء ” أحمد الشامخ ” في اجتماع موسع لتبادل وجهات النظر والآراء حول أفضل السبل للتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يضمن استتباب الأمن والحفاظ على الاستقرار ،

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مدى تنفيذ الخطط المتبعة خلال الفترة السابقة والحالية حيال ضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة ومكافحة الجريمة، فضلا عن الأوضاع العامة والأمنية وتقييم نتائجها بعد كل الجهود الحثيثة المشتركة التي انعكست على الشارع العام بشكل إيجابي ، وتم التشديد على أهمية التعاون والتنسيق الثنائي بين مكتب المحامي العام ومديرية أمن بنغازي .