ليبيا الان

رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش خطة تطوير الإعلام ومؤسساته

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الاثنين، اجتماع مع ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الليبية وليد اللافي، ومدير عام قناة ليبيا الوطنية، عواطف الطشاني، وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالديوان والقناة.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان، تناول مناقشة خطة تطوير الإعلام ومؤسساته، والترتيب مع ديوان المحاسبة في الإجراءات والتعاقدات.

كما ناقش الديوان ما يمكن انجازه لضمان إتمام الإجراءات التعاقدية وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات والأسعار المناسبة.

Trending

يؤدي إلى الوفاة.. وزارة الصحة الليبية تحذر من دواء برد ملوث
Trending

رئيس الحكومة الليبية المكلفة يتابع مستجدات أعمال الصيانة والكهرباء بمنطقة ربيانة






المقال السابقيؤدي إلى الوفاة.. وزارة الصحة الليبية تحذر من دواء برد ملوث
المقال التالىاشتباكات واسعة بين أكبر مجموعتين مسلحتين في طرابلس.. فماذا يحدث؟


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك