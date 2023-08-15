رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش خطة تطوير الإعلام ومؤسساته

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الاثنين، اجتماع مع ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الليبية وليد اللافي، ومدير عام قناة ليبيا الوطنية، عواطف الطشاني، وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالديوان والقناة.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان، تناول مناقشة خطة تطوير الإعلام ومؤسساته، والترتيب مع ديوان المحاسبة في الإجراءات والتعاقدات.

كما ناقش الديوان ما يمكن انجازه لضمان إتمام الإجراءات التعاقدية وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات والأسعار المناسبة.

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