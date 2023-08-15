وزارة الصحة بحكومة الوحدة تطالب المدنيين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتطالب الأطقم الطبية بالنفير لأعمالهم

العنوان

حثت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، المواطنين بضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وهذا أول بيان من جهة رسمية تابعة لحكومة الوحدة.

وطالبت الوزارة، كافة الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة بطرابلس العاملين بالمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بضرورة التوجه لمقار عملهم وتلبية نداء الواجب وبقاءهم على أهبة الاستعداد لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل مع حالات الطوارئ.

وقالت الوزارة، إن طواقمها الطبية على أتم الجاهزية والاستعداد.

لازالت الاشتباكات في طرابلس مشتعلة بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتان لوزارة الداخلية.

وأكد شهود، لصحيفة العنوان، أن دوي تبادل إطلاق النار، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة يسمع في سماء طرابلس.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إن عمليات إخلاء العائلات العالقة من مناطق الاشتباكات مازالت مستمرة من قبل فرق الطوارئ.

واندلع القتال على خلفية تحفظ قوة الردع والشرطة القضائية على آمر اللواء 444، محمود حمزة.

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ، في وقت متأخر الإثنين، بوقف فوري للقتال المسلح داخل طرابلس، محملًا الأطراف المتقاتلة مسؤولية سلامة المدنيين.