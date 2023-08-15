“القطراني” يبحث مع عميد بلدية توكرة المشكلات التي تواجهها

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اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، مع عميد بلدية توكرة محمود العبدلي، بحضور عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة يوسفالعقوري، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري، ومدير إدارة التوزيع بالشركة العامة للكهرباء سهل بنغازي المهندسخالد محمود العقوري ، وذلك بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

واستعرض عضو مجلس النواب يوسف العقوري خلال الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعاني منها بلدية توكرة، ومن أهمها النقص الحادفي إمدادات الطاقة الكهربائية، والتي تسببت في انقطاع مستمر للكهرباء عن البلدية.

كما ناقش الحضور مشكلة شبكة الكهرباء بشكل عام، والمشاريع المتوقفة بالبلدية بسبب ضعف إمدادات الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلىتوفير المعدات لرفع جهد المحطات لمعالجة الإنقطاعات الحاصلة في نطاق البلدية.

واستعرض عميد البلدية عدد من الملفات الخدمية التي تحتاجها البلدية، منها مشكلة الصرف الصحي، والنقص في الإمداد المائي، وصيانةدار العرض بالبلدية.

وتعهد القطراني بالنظر في المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها بلدية توكرة، فيما يخص العجز في شبكة الكهرباء ومعالجته، كما أصدرتوجيهاته بالتعاقد على تنفيذ أعمال مدنية بإنشاء المبنى لمحطة كهرباء تحويل 66 كيلو فولت جهد متوسط.

وبدوره تعهد وزير الكهرباء بتجهيز المحطة بعد اتمام الأعمال المدنية وتركيب المعدات وفرد الكوابل بطول 3كيلو متر بجهد 66 كيلو فولت ،وتجهيز عدد 2 محطة جاهزة 11 كيلو فولت وعدد 2 محطة مدنية توزيع 500 فولت امبير حتى تتم معالجة الإطفاءات الحاصلة في نطاقالبلدية والرفع من كفاءة وأداء الشبكة الكهربائية ، وذلك بشكل عاجل .