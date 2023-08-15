شهود: استمرار سماع أصوات اشتباكات قوية في منطقتي صلاح الدين وعين زارة بطرابلس

العنوان

أكد شهود في منطقة صلاح الدين لصحيفة العنوان سماع أصوات اشتباكات قوية متواصلة في طرابلس بين قوات “الردع” و”اللواء 444 قتال”.

واندلعت المواجهات، مساء الإثنين، عقب قيام قوات الردع باختطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي. واستخدمت في المواجهات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

الابتعاد عن مناطق الاشتباكات

وحثت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، المواطنين بضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وهذا أول بيان من جهة رسمية تابعة لحكومة الوحدة.

وطالبت الوزارة، كافة الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة بطرابلس العاملين بالمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بضرورة التوجه لمقار عملهم وتلبية نداء الواجب وبقاءهم على أهبة الاستعداد لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل مع حالات الطوارئ.

وقالت الوزارة، إن طواقمها الطبية على أتم الجاهزية والاستعداد. ولم تتحدث الوزارة فيما كان هناك سقوط لقتلى أو جرحى جراء الاشتباكات.

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، بوقف فوري للقتال المسلح داخل طرابلس، محملًا الأطراف المتقاتلة مسؤولية سلامة المدنيين.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إن عمليات إخلاء العائلات العالقة من مناطق الاشتباكات مازالت مستمرة من قبل فرق الطوارئ.

دعوة للتهدئة

وفي ظل صمت رئاسة حكومة الوحدة، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عبّر أسامة حماد عن قلقه إزاء التطورات الحاصلة في طرابلس.

ودعا حماد، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل “إكس”، “تويتر” سابقا، جميع الجهات الأمنية والعسكرية لضبط النفس واللجوء إلى الحوار لحل كافة القضايا خوفا من إراقة الدماء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة والحفاظ على السلم الأهلي.

كما دعا اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية، اليوم الإثنين، جميع الأطراف المتقاتلة في طرابلس إلى الوقف الفوري للاشتباكات حفاظا على أرواح المواطنين.

وقال جويلي، في تصريح لصحيفة العنوان، إن اتساع رقعة المواجهات ومشاركة أطراف أخرى سيؤدي إلى إجهاض العملية السياسية السلمية.

كما دعا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى إلى اتخاذ القرارات المناسبة لوقف الاقتتال.