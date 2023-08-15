بعد اختطاف “التواتي” .. “الهاتر” يحمل الدبيبة المسؤولية الكاملة

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أكد عضو المجلس الأعلى لقبائل الصيعان سعد الهاتر، تحميله المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة عن مصير المدير التنفيذي للشركة العامة للنقل البحري خالد التواتي.

وبين أن ما حدث للتواتي لا يمكن أن يقبل به أي ليبي، حيث أن الشارع الليبي بأكمله غاضب مما حدث، مؤكدًا أنه لغاية الآن لم يتصل بهم أحدًا من الجهات الأمنية والعسكرية.

وقال إنه لا يعلم من هي الجهة التي قامت باختطاف التواتي، مطالبًا الدبيبة بالتدخل السريع لحل المشكلة والاهتمام بما يحدث.