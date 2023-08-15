عقيل: “رئيس أركان غرب البلاد سمّعنا حسك”

انتقد عز الدين عقيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، الموقف السلبي لرئيس الأركان في المنطقة الغربية “محمد الحداد”، من الاشتباكات العنيفة بين جهاز “الردع” و”اللواء 444 بطرابلس.

كتب “عقيل” قائلًا على فيسبوك، “رئيس أركان غرب البلاد سمّعنا حسك”، مردفًا؛ “راهي العاصمة مرعوبة.. ومعيتيقه فضوه من طياراته، والدنيا راكبه فيها النيران، والدق وسط قلب قلب المدنيين”.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، بين قوات “الردع” و”اللواء 444 قتال”، أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس، ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، وسط مخاوف من اتساع نطاق العنف المسلح.

واندلعت المواجهات عقب قيام قوات “الردع” باعتقال العقيد محمود حمزة آمر “اللواء 444 قتال” من مطار معيتيقة الدولي، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في ظل صمت رسمي.