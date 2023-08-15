نتيجة لتوتر الوضع الأمني.. شركات طيران تنقل طائراتها من مطار معيتيقة إلى مصراتة

العنوان-طرابلس

أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي وصول عدد من الطائرات من دون ركاب قادمة من مطار معيتيقة خلال الساعات الأخيرة من ليل الإثنين، وفق بيان مقتضب لمطار مصراتة.

وقالت إدارة المطار إن وصول الطائرات جاء نتيجة التوتر الأمني في طرابلس، لافتة إلى أن وصول بعض الطائرات كان دون ركاب لمطار مصراتة كإجراء احترازي من الشركات الناقلة.

وقررت شركة طيران “ميد سكاي” نقل جميع رحلاتها الثلاثاء، سواء رحلات المغادرة أو الوصول، من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها مدينة طرابلس.

وأهابت الشركة من جميع المسافرين على متن خطوطها مراجعة جدول رحلات يوم 15 أغسطس، والتواجد في المطار قبل موعد الرحلة بثلاثة ساعات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت شركة برنيق للطيران، تعليق رحلاتها الدولية والمحلية مؤقتًا عبر مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر.

وتشهد جنوب العاصمة طرابلس توترات أمنية نتيجة احتجاز آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.